Marc-Olivier Fogiel : De noces avec son mari et leurs adorables filles

Le mariage de Bruno Julliard avec Paul Le Goff le 8 juillet dernier à Paris leur a forcément rappelé des souvenirs.

Présents à l'union du premier adjoint à la maire de Paris, chargé de la culture, célébrée par Anne Hidalgo dans le 10e arrondissement, Marc-Olivier Fogiel et son charmant époux François Roelants ont assisté à la cérémonie civile. Ils étaient accompagnés de leurs deux filles, les adorables Mila (6 ans) et Lily (4 ans). Tandis que le célèbre animateur de RTL (RTL soir et On refait le monde) a opté pour un costume bleu marine, assorti à la robe de Mila, son mari était, lui, habillé en veste bleu ciel. Marc-Olivier Fogiel n'était pas le seul visage connu du PAF à participer à l'événement, le spécialiste de la royauté, Stéphane Bern, faisait également partie des convives.

Bruno Julliard avait notamment fait parler de lui en 2011 lorsqu'il avait officialisé son homosexualité dans les pages du magazine Têtu, au cours d'une interview livrée sans retenue. Alors âgé de 30 ans, l'ancien président du syndicat étudiant Unef avait fait son coming out avec un simple, mais direct : "Oui je suis homosexuel". Discret jusqu'alors sur sa vie privée, Bruno Julliard disait alors ne pas vouloir se cacher pour autant. "Je vais en boîte, dans des soirées gays, j'aurais du mal à le cacher. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'une mise en scène, d'une sortie de placard dans laquelle nous ne sommes jamais rentrés", avait-il confié à Têtu.

Marié depuis décembre 2013, Marc-Olivier Fogiel avait choisi de s'unir dans la plus grande discrétion à François Roelants. Un engagement célébré par l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë. L'animateur de 48 ans n'évoque que très rarement son mari mais avait tout de même fait un écart en 2016 alors qu'il était l'invité de la #BlueRoom de Twitter. "La plus belle rencontre que j'ai pu faire dans ce métier, elle est là, à mon doigt, puisque j'ai rencontré mon mari dans le cadre de ce métier. Et ça a transformé ma vie, donc évidemment, ma plus belle rencontre, c'est ça", avait-il déclaré avec tendresse.