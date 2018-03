Marc-Olivier Fogiel : Comment Mila et Lily appellent leurs deux papas...

Posté il y a 24 heures, ce tweet n'a pour le moment eu que des réponses bienveillantes. Quand on lit ce que peuvent recevoir comme messages homophobes des personnalités ouvertement lesbiennes ou gays comme Muriel Robin et Christophe Beaugrand, ce n'est pas rien. D'autant que Lily et Mila sont nées par GPA, la gestation pour autrui qui excite tant les homophobes de la Manif pour tous. Marc-Olivier Fogiel publiera d'ailleurs prochainement une enquête sur la GPA.

Le journaliste a donc reçu des messages bienveillants, certains internautes s'amusant des fautes de français des petites – Marco répondant illico que l'aînée n'est qu'en CP –, d'autres lui conseillant fortement de conserver ces petits trésors laissés par ses enfants.

Dire simplement la façon dont on vit, ça peut aider les gens

En octobre 2017, à l'occasion de ses 25 ans de carrière, Marc-Olivier Fogiel a publiquement fait part de son regret de n'avoir pas fait son coming out plus tôt. Un rétropédalage tardif assumé... à saluer : "Durant des années, on m'a proposé de faire mon coming out en une des magazines. J'ai toujours refusé, considérant qu'il n'était pas nécessaire de le faire. Puis cet été, j'ai vu la couverture de Paris Match avec Stéphane Bern et son compagnon. J'ai d'ailleurs félicité Stéphane. Et je me suis dit que j'aurais dû accepter de faire ça, il y a longtemps, a reconnu Marc-Olivier Fogiel dans TV Magazine. Il y a trop de gamins qui ont du mal à s'assumer. Dire simplement la façon dont on vit, ça peut aider les gens."

Jusqu'à l'été dernier, Marc-Olivier Fogiel présentait Le Divan sur France 3. Depuis 2012, il est l'une des voix incontournables des ondes avec RTL Soir et On refait le monde sur RTL, une tranche horaire qui fait un carton !