Muriel Robin et sa chérie Anne Le Nen copieusement insultées sur la Toile

Invitée de C à vous le 1er mars 2018, Muriel Robin a évoqué la dureté de l'homophobie dont sa compagne la comédienne Anne Le Nen et elle sont victimes sur les réseaux sociaux. La star est en couple avec sa chérie depuis une dizaine d'années.

"Je n'oserais même pas employer les mots qui sont employés à l'égard d'Anne et moi", a d'abord déclaré Muriel Robin.Toutefois, l'humoriste et comédienne de 62 ans a fini par donner quelques exemples particulièrement affligeants... "Deux grosses salopes comme nous, deux grosses gouinasses...", a-t-elle lâché. Muriel Robin a ajouté avoir une forme d'habitude vis-à-vis de ces propos homophobes, même si elle n'a officiellement assumé son homosexualité que tardivement. "Moi, j'ai été traitée de 'sale gouine'. Moins main­te­nant... C'est comme si ça s'était apaisé... En tous cas ça ne m'agresse plus, mais ça m'agres­sait beau­coup", a-t-elle dit.

Muriel Robin était invitée à faire la promotion des Mono­logues du vagin, en compagnie de Roselyne Bachelot, puisque chacune va jouer cette pièce sur la scène du théâtre Bobino. La comédienne jouera avec sa compagne et Carole Bouquet le 8 mars, à l'occasion de la journée des droits des femmes. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l'association Le Refuge, qui accompagne les jeunes personnes majeures victimes d'homophobie et de transphobie. Quant à l'ancienne ministre, elle jouera la veille avec Marlène Schiappa et Myriam El-Khomri. Les spectateurs sont invités à faire un don au collectif féministe contre le viol (CFCV).

Thomas Montet