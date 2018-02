Muriel Robin tendre avec Anne Le Nen, Sonia Rolland et Jalil Lespert amoureux

Le 12 février dernier dans la sublime salle du Lido à Paris s'est tenue la soirée des Globes de Cristal. Chanteurs, acteurs, humoristes, réalisateurs, écrivains... toutes les stars y étaient présentes. Un grand nombre d'entre elles ont d'ailleurs fait le déplacement en couple !

Tous ont en effet répondu à l'invitation de Mehdi Hamdi, président des Globes de Cristal. Cette 12e édition, présidée par Isabelle Huppert, a notamment été marquée par le prix d'honneur remis à la réalisatrice Agnès Varda, les deux mentions de 120 Battements par minute en cinéma (meilleur film et acteur pour Nahuel Pérez Biscayart), le prix remporté par Michel Bouquet pour son Tartuffe mis en scène par Michel Fau, ou les victoires de Benjamin Biolay, Karin Viard, Vincent Dedienne, Juliette Armanet.

Si Nicolas Bedos et Doria Tillier, héros du film Monsieur & Madame Adelman et nommés dans les catégories meilleur film et meilleure actrice, ont bien sûr attiré tous les regards, d'autres couples célèbres également. Cela a été le cas de Muriel Robin et Anne Le Nen qui se tenaient par la main, de la réalisatrice Sonia Rolland et son compagnon Jalil Lespert, Anil Brancaleoni et sa compagne Ophélie Duvillard, Nadège Beausson-Diagne et son mari Geoffroy Jeff Tekeyan.

Notons que Julie Gayet a également fait sensation dons son élégante robe rouge. La compagne de François Hollande a pu croiser lors de cette soirée de nombreux autres invités, Camille Cerf et Flora Coquerel, Hajiba Fahmy, Elie Semoun, Camille Lacourt, Ariane Massenet, François Berléand, Elsa Zylberstein, Juliette Binoche, Laetitia Dosch, Claude Lelouch, Laurie Cholewa, François-Xavier Demaison, Vincent Dedienne et bien d'autres !

Cette très belle édition a été un "modèle de rigueur et d'humour" et a été diffusée sur TV5 Monde le jeudi 15 février 2018 en prime time.

Le palmarès complet des 12e Globes de Cristal :

Meilleur Film

120 Battements par minute de Robin Campillo

Meilleure Actrice

Karin Viard dans Jalouse de Stéphane et David Foekinos

Meilleur Acteur

Nahuel Pérez Biscayart dans 120 Battements par minute de Robin Campillo

Meilleure Pièce de théâtre

12 Hommes en colère d'après l'oeuvre originale de Reginald Rose, adaptation de Francis Lombrail, mis en scène par Charles Tordjman (Théâtre Hébertot)

Meilleure Comédienne

Lina El Arabi dans Mon Ange d'après Angel de Henry Naylor mis en scène par Jérémie Lippmann (Théâtre Tristan Bernard)

Meilleur Comédien

Michel Bouquet dans Le Tartuffe de Molière, mis en scène par Michel Fau (Théâtre de la Porte-Saint-Martin)

Meilleur One Man Show

Vincent Dedienne dans S'il se passe quelque chose, mis en scène par Juliette Chaigneau et François Rollin (l'Olympia)

Meilleure Comédie musicale

Priscilla, folle du désert produit par Cheyenne Productions, mis en scène par Philippe Hersen (Le Casino de Paris)

Meilleur Roman / Essai

La Tresse de Laetitia Colombani (Éditions Grasset)

Meilleure Interprète féminine

Juliette Armanet, Petite Amie (Barclay)

Meilleur Interprète masculin

Benjamin Biolay, Volver (Barclay)

Meilleure Série télévisée / Téléfilm

Dix pour cent Saison 2, créée par Fanny Herrero (France 2)

Meilleur Film étranger

La La Land de Damien Chazelle, États-Unis

Meilleure Série télévisée étrangère

The Handmaid's Tale Saison 1, créée par Bruce Miller, États-Unis (OCS)