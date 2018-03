Christophe Beaugrand victime d'homophobie : "Il faut que les gens sachent..."

Largement soutenu sur le site de micro-blogging, Christophe Beaugrand, qui file le parfait amour avec son chéri Ghislain, souhaite "que les gens prennent conscience que l'homophobie crasse violente pernicieuse existe toujours". Ainsi, il le montre "noir sur blanc" dans un but précis : "que la honte change de camp", "qu'on ne nous dise pas qu'on se victimise pour rien", explique-t-il.

Fatigué par les attaques sur sa sexualité, celui qui a succédé à Benjamin Castaldi aux commandes de Secret Story (TF1 et NT1) aimerait "que les autres comprennent et se scandalisent", qu'ils aient "conscience de ce qui se passe" et qu'ils sachent que la violence subie par les homosexuels n'est pas le fruit d'une quelconque "imagination" mais est "bien réelle" !