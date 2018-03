Sa raison d'être 2018 : Jenifer, Carla Bruni, Shy'm... Ensemble pour Sidaction

En 1998, pour soutenir le Sidaction, association qui vient en aide aux chercheurs, aux malades et aux personnes vivant avec le VIH, Pascal Obispo assemblait une super équipe d'artistes pour l'album caritatif Ensemble. Son premier extrait, intitulé Sa raison d'être, fut un tube qui fait peau neuve aujourd'hui pour son 20e anniversaire.

Le tout nouveau clip, inspiré par le premier avec ses stars au téléphone, a été publié ce vendredi 16 mars 2018. On y retrouve des personnalités déjà présentes il y a vingt ans comme Florent Pagny, Patrick Bruel, Zazie ou encore Marc Lavoine, mais aussi Carla Bruni, Jenifer et Shy'm. Pascal Obispo a également convié de nouveaux artistes dans cette aventure dont la jeune génération. Slimane, Vianney, Zaz, Amir, Tal, le duo Brigitte, Christophe Maé, Vincent Niclo, Elodie Frégé, Emmanuel Moire, Keen V, Michaël Gregorio, Lisandro Cuxi, Christophe Willem et même les bambins de Kids United ont répondu à son appel.

La vidéo débute par un petit sketch de Pascal Obispo et Line Renaud. L'actrice est la vice-présidente de l'association Sidaction, présidée par le prix Nobel de médecine Françoise Barré-Sinoussi depuis la mort de monsieur Pierre Bergé en septembre.

Sa raison d'être 2018 est disponible sur toutes les plateformes digitales. Tous les fonds seront reversés à Sidaction. L'édition 2018 de l'opération éponyme se tiendra justement les 23, 24 et 25 mars. C'est au 110 que sont récoltés vos promesses de dons.

"Nous devons garder en mémoire qu'aucune victoire ne se gagne sans lutte et sans l'implication de tous. Ensemble, nous avons la responsabilité de continuer à informer, sensibiliser, accompagner, soutenir la recherche et militer pour mettre fin aux discriminations et aux inégalités. Ensemble, nous devons faire le choix de ne pas laisser s'enraciner l'épidémie. Ensemble, nous nous devons de résister plus fortement encore. Combattre, c'est s'unir", écrivent conjointement Françoise Barré-Sinoussi et Line Renaud sur le site de l'association.