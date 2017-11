EXCLU – Maxime (Koh-Lanta Fidji), une girouette ? "Tout n'a pas été diffusé"

Maxime a été éliminé, avec André, de Koh-Lanta Fidji (TF1) vendredi 16 novembre 2017. Interviewé par Purepeople.com, le restaurateur de 38 ans dresse le bilan de son aventure et en profite pour faire quelques confidences...

Vous avez été éliminé lors de l'épisode diffusé vendredi. Vous aviez l'air de vous y attendre...

Dès que le tirage au sort des binômes se fait, je sais qu'André et moi sommes les hommes à abattre. Le tirage au sort était très défavorable pour nous par rapport aux alliances... C'est le binôme de tous les dangers. André reste encore persuadé qu'on peut se sauver, pas moi.

Que se passe-t-il dans votre tête au moment où Romain sort son collier et que vous comprenez que vous partez ?

Je m'y attendais à 99%. J'ai de l'espoir, j'avais ouï dire sur le camp qu'il n'était pas certain de sortir son collier. Ça m'aurait arrangé qu'il ne le sorte pas mais s'il ne l'avait pas sorti, ça n'aurait pas été un beau geste de sa part. Du coup, je ne suis pas vraiment surpris, je savais que je partais.

Je me suis fait engueuler par le docteur

Dans l'épisode, d'ex-Rouges disent que vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même si vous sortez, qu'en pensez-vous ?

Certains sont tellement butés sur le pacte des ex-Rouges... On ne voit pas l'aventure du même oeil. Eux ont eu la chance d'être en supériorité numérique à la réunification, donc c'est facile. Je voulais un équilibre dans l'aventure. Mais je ne peux pas leur en vouloir.

Vous avez une image de girouette, de traître au sein du camp, et même auprès de certains téléspectateurs. Vous comprenez ?

Je comprends. Mais certaines choses n'ont pas été diffusées. J'ai voté contre Fabian parce qu'il me l'a demandé hors caméras. Il avait une douleur au dos qui s'était réveillée, il n'en pouvait plus. Concernant Marvyn, j'ai voté contre lui à cause d'un discours qu'il a tenu. Il a un peu dérapé l'après-midi du conseil en me disant qu'il avait atteint la réunification et que s'il sortait, ce n'était pas si grave. Je regrette un peu.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp : la faim, l'hygiène ou le manque des proches ?

Le manque des proches, de ma femme plus précisément. Le reste, franchement, je m'en fiche. Je me suis éclaté sur le camp, je me suis même fait engueuler par le doc qui m'a dit que j'étais trop actif, qu'il fallait que je me repose.

Le jeu a perturbé mon alimentation

Avez-vous des astuces pour rester propre ?

L'astuce, c'est l'eau de mer. Et pour avoir l'impression de sentir bon, on se mettait de l'anti-moustique !

On a pu voir que vous avez beaucoup maigri...

Non ! Je me trouve amaigri à l'image aussi. Avant de partir, j'avais perdu 4 kilos dans le but de réduire mon estomac, et pallier un peu la faim. Mon poids initial est de 82 kilos et j'étais descendu à 77,7 kilos au moment du départ. À ma sortie, je pesais 77 kilos... C'était la même balance en plus ! Je n'arrive pas à retrouver mon appétit depuis mon retour. Je me fais juste un bon repas par jour. Le jeu a perturbé mon alimentation.

Quel a été votre premier geste lors de votre retour à la civilisation ?

Je me suis fait un Burger King à l'aéroport. Je n'ai jamais mangé un burger aussi bon de ma vie. Ça faisait plus de huit ans que je n'avais pas mis les pieds dans un fast-food. Ensuite, je me suis fait une bonne bouteille de vin. Je n'avais plus l'habitude de boire, donc j'étais cuit.

Devenir papa m'a changé la vie

Comment se sont déroulées les retrouvailles avec votre femme, enceinte à l'époque ?

Je lui ai fait une petite surprise. J'ai ouvert la porte de la maison, elle était dans la cuisine en et ne s'y attendait pas du tout. C'était un moment très intense et émouvant. J'ai évidemment versé une citerne lorsque je l'ai retrouvée. Elle est restée plutôt silencieuse avec une petite larme qui coulait...

Vous êtes depuis devenu papa d'une petite Lou...

Elle a 4 mois et demi, tout va bien. Elle est magnifique, un peu hyperactive tout de même. Elle bouge de partout, elle a déjà les deux dents de devant qui sont sorties. Je pense qu'elle va marcher à 6 mois et établir un nouveau record. Être papa, ça change la vie. Je prends le temps d'être avec elle, je la regarde dormir, je suis beaucoup plus démonstratif.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.