EXCLU – Nathalie (Koh-Lanta) et Yassin en froid : Ce qu'il s'est vraiment passé

Nathalie n'a pas sa langue dans sa poche ! Dans Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), celle qui a été éliminée lors du dernier épisode l'a prouvé à plusieurs reprises. Ainsi, aujourd'hui, elle n'est pas en très bons termes avec Yassin. Pour Purepeople.com, elle s'explique à ce sujet.

Rappelons que Nathalie a été victime d'une supercherie pendant son aventure. Javier, craignant pour sa place, avait fabriqué un faux collier d'immunité en espérant que sa camarade le trouverait. Après avoir été mise au courant par Jérémy, Nathalie avait brandi le bijou au conseil. Alors que Pascal avait confié avoir lui aussi participé à la blague, Yassin était resté muet, ce que Nathalie lui reproche aujourd'hui...

"À la fin, on essaye de mettre les choses à plat. Certains le font, d'autres pas. Quand c'est fait, il n'y a pas de souci. Sinon, on reste malheureusement déçu", nous lance-t-elle. Et d'évoquer plus particulièrement le cas de Yassin : "En fait, il n'a pas assumé l'histoire du collier, même à sa sortie. Alors que quand le jeu est fini, il est temps d'avouer les choses. Il a nié jusqu'au bout alors que les images parlent d'elles-mêmes."

Plus encore, Nathalie en veut à Yassin d'avoir "dit des choses méchantes" sur elle. "Moi, sauf au moment des Ambassadeurs lorsque je l'ai traité de menteur, je n'ai jamais parlé en mal de lui", déplore-t-elle. D'ailleurs, "qui pourrait le faire ?", s'interroge-t-elle. "Il reste l'un des aventuriers les plus forts que ce soit sur les épreuves ou sur le camp, c'est indéniable, poursuit Nathalie. Mais j'ai le droit d'être déçue par son manque d'honnêteté en dehors du jeu."

Pour l'heure, les deux aventuriers n'ont "pas eu l'occasion de se revoir et donc de discuter". Peut-être mettront-ils les choses à la plat lors de la grande finale de Koh-Lanta : Le Combat des héros le 25 mai 2018, qui sait ?

