EXCLU – Princess Erika : Son mari, le deal MMA, la rumeur, elle dit tout !

Princess Erika is back ! La sympathique chanteuse, à qui l'on doit les tubes Trop de bla bla et Faut qu'j'travaille, revient avec un nouveau projet musical tout en étant dans Access, la nouvelle série de C8. Après plus de trente ans dans le show-business, elle reste épanouie et heureuse. Pour Purepeople.com, elle s'est prêtée au jeu du Quand tu tapes pour répondre aux recherches des internautes les plus fréquemment accolées à son nom sur la Toile.

Princess Erika s'est ainsi confiée avec franchise sur son deal avec le groupe MMA. Un partenariat déjà évoqué sur le plateau de Thierry Ardisson et qui lui rapporte 60 000 euros par an pour les droits d'auteur. La star de 54 ans a resigné pour trois ans et regrette qu'une polémique ait éclaté après ses précédentes révélations. Toutefois, elle confesse que ce joli bas de laine lui est bien utile pour poursuivre sa carrière dans la musique, elle qui est indépendante et n'a pas de contrat avec un gros label.

La chanteuse et comédienne a aussi parlé de son mari, qu'elle ne montre pas, tout comme ses enfants car elle ne veut éviter qu'ils soient importunés trop souvent dans l'espace public. Princess Erika, que l'on avait un peu moins vue ces dernières années, est aussi revenue sur le "buzz" après l'annonce de sa mort sur un site en ligne peu scrupuleux !

Des confidences à retrouver en vidéo.

Quant au single Délivrée il est à écouter sur Deezer et Spotify.