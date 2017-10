EXCLU - Tanya (Secret Sory 11) : "Laura, c'est une bimbo de Monoprix !"

Tanya a été éliminée du campus de Secret Story 11 jeudi 5 octobre 2017. Sortie du jeu de NT1, la panthère de 68 ans n'a pas manqué son rendez-vous avec Purepeople.com !

Après nous avoir fait des confidences sur ses relations parfois tumultueuses avec les autres Habitants (et plus particulièrement avec Barbara !), la candidate a participé de bon coeur à notre interview 'hashtag' ! Le principe de cette interview est simple, nous avons laissé Tanya dire ce qu'elle pense des autres Secrétistes via les hashtags que lui inspirent leurs photos !

Celle dont le secret était d'être mannequin a donc pu, une nouvelle fois, s'en prendre très frontalement à sa rivale Barbara ! "Hashtag coquille vide, Barbara c'est juste une enveloppe pas du tout habitée. C'est la photo d'une escort !", a-t-elle notamment commenté avant de s'en prendre à Laura. "Hashtag bimbo de Monoprix. Laura est totalement refaite ! C'est à dire que tout est faux. Les seins sont faux, les ongles sont faux, les cils sont faux, la bouche est injectée, elle porte des extensions... et avec tout ça elle est quand même pas terrible !", a-t-elle réagi. Sacrée Tanya !

Découvrez ses réactions dans notre player vidéo !

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.