EXCLU - Tanya (Secret Story 11) cash: Alain, Laura, Makao... Elle les tacle tous

Jeudi 5 octobre 2017, Tanya a été éliminée de l'aventure Secret Story 11 sur NT1. Au lendemain de sa sortie, celle qui avait pour secret d'être mannequin a accordé une interview à Purepeople.com au cours de laquelle elle n'a pas été très tendre avec ses ex-camarades... notamment avec Alain et Laura !

L'ex-Habitante de la Maison des Secrets de 68 ans n'a pas caché qu'elle avait été très déçue par Alain, celui avec qui elle avait pourtant passé de très bons moments lors de leur mission 'couple'. "Il n'est pas mon type d'homme. Il est vraiment trop musclé, trop tatoué, les dents sont trop blanches... Je suis une femme très cash, je suis très loyale dans la vie. A partir du moment où quelqu'un me déçoit, je n'éprouve plus le besoin de faire des politesses. Je ne suis pas du tout hypocrite ! Alain je l'ai rayé de mon parcours dans l'émission", a-t-elle réagi sans sourciller.

Et Tanya, décidément bien décidée à dire tout ce qu'elle pense, de confier à propos d'un possible rapprochement entre Alain (son faux ex) et Laura : "Je trouve qu'ils sont parfaitement assortis, ils manquent de classe l'un comme l'autre, ils formeraient un beau couple. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. Ils sont refaits l'un comme l'autre !"

