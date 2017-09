Secret Story 11 : Alain et Tanya s'embrassent, Laura provoque le "couple"

Dans Secret Story 11, les esprits commencent à s'échauffer. Après les nominations d'Alain et Charles, certains Habitants accusent le coup et l'ambiance s'en ressent !

Résumé de la quotidienne du mercredi 13 septembre 2017.

Les nominations en ligne de mire !

Au réveil, les filles pensent beaucoup aux nominations "garçons" qui arrivent. Laura n'apprécie pas cette ambiance et elle a hâte que "ça pète" un peu. Julie veut aider Charles, le soutenir face à ces nominations, mais le beau gosse préfère rester seul. La jeune femme compte sur sa copine Barbara pour ne pas voter contre son Charles chéri.

L'heure des nominations est arrivée et Barbara nomme Noré et Jordan. Charlène nomine Alain et Charles. Laura nomine également Alain et Charles... Bref, comme on le sait, Alain et Charles sont les nominés de la semaine. Alain dit qu'il s'y attendait mais qu'il regrette tout de même de tomber face à Charles qu'il apprécie beaucoup.

Tanya très en colère, insulte les filles

Tanya est quant à elle furieuse et insulte les filles de la maison (face aux garçons)... notamment Laura dont elle critique le visage retouché par la chirurgie esthétique. Les filles sont au courant des mots crus de Tanya et trouvent ça pathétique de sa part. "C'est le triomphe de la médiocrité", estime Tanya. "Ça me révolte", ajoute-t-elle. Makao est aussi très déçu par ces nominations.

Lorsque Charlène va s'expliquer avec Charles pour expliquer son choix de le nominer, Julie intervient, ce qui énerve particulièrement la compagne de Benoît qui aurait aimé qu'elle se mêle de ses affaires. "Charlène je vais la détruire", lance Julie à Barbara un peu plus tard.

Charles est persuadé que Barbara a un secret en lien avec Bryan, car il ne comprend pas pourquoi elle le protège autant. En effet, ils sont liés ! Il est donc très proche de son secret.

Contrôle surprise !

La Voix propose un contrôle surprise. Histoire, géographie, physique-chimie... Tanya et Laura sont les chefs d'équipes et les Habitants peuvent rejoindre qui ils souhaitent. Tanya est rejointe par Alain, Charles, Julie et Makao. Les autres vont tous avec Laura... Le début des clans ?

C'est Tanya et son équipe qui remportent la compétition après de nombreuses questions sur différents domaines. Ils réclament des indices sur les secrets de Kamila, Noré et Laura. Kamila est très inquiète, elle a peur que son couple avec Noré soit découvert. En effet, c'est la carte "dame de coeur" qui la concerne.

Soirée disco

Tanya dit être en couple avec Alain donc Laura lui demande de l'embrasser durant la soirée pour le prouver. Elle n'y croit pas une seconde ! Alain prend les choses en main et embrasse Tanya face aux autres Habitants avant même le début de soirée. Jordan est choqué !

Pendant la soirée, Charles décide d'embrasser Julie. Une façon de lui prouver qu'elle compte pour lui. Cette fois, Jordan n'est pas choqué.

Charlène de son côté est énervée. Barbara est trop proche de Benoît pour elle !

Un peu plus tard dans la soirée, le ton monte entre Alain et Laura. Laura lance des piques à ses adversaires et Alain l'invite à aller se maquiller, ce qui ne plaît pas du tout à la pétillante brune ! C'est désormais très clair, ces trois là se détestent.

Avant de dormir, après un bras de fer perdu pour Alain, Tanya décide d'embrasser le vaincu sur la bouche devant tout le monde. Personne n'est vraiment dupe, Charles trouve qu'Alain a mal caché sa gêne.

C'est tout... pour le moment !