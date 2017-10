Tanya (Secret Story 11) : Son "fuck" à la "chaudière" Barbara

Malgré son parcours remarquable, Tanya a été éliminée de l'aventure Secret Story 11 sur NT1 jeudi 5 octobre 2017. Au lendemain de son éviction face à Laura et Noré, la doyenne de l'aventure a accordé une interview à Purepeople.com au cours de laquelle elle n'a pas été très tendre avec sa rivale Barbara !

L'ex-Habitante de 68 ans a notamment lâché, sans prendre de gants : "Barbara est hypocrite avec toute la maison et je pense que dans sa vie elle est aussi hypocrite. C'est une fille qui, à mon avis, se regarde le nombril en permanence !" Et de poursuivre, sur le comportement de la jeune femme avec les garçons du jeu : "Barbara, on l'avait surnommée la chaudière parce qu'elle allume tous les garçons. Elle se servait d'eux parce que sans eux elle aurait passé sa vie à raser les murs comme une ombre et à pleurnicher dès qu'elle met ses seins à l'air en faisant semblant de regretter... alors qu'elle a fait des photos porno qui circulent sur internet ! Tout ça c'est de la comédie et de l'hypocrisie."

Ensuite, décidément très remontée contre Barbara, Tanya s'est directement adressée à la jeune femme en fixant notre caméra : "Coucou Barbara, si tu m'entends : FUCK !" Un message des plus limpides qui fera, à coup sûr, très plaisir à la jolie blonde dès sa sortie du jeu.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.