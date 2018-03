EXCLU – Top Chef, version célébrités : Le casting complet dévoilé !

Lundi 12 mars, nous annoncions en exclusivité que M6 a tourné une version people de l'émission Top Chef. Mieux, nous indiquions que la future maman Caroline Receveur et l'ancien sportif David Douillet avaient signé pour figurer au casting. Quelles autres personnalités devront-ils challenger ? Réponse tout de suite...

Si le site Télé Loisirs a révélé lundi que le séduisant Baptiste Giabiconi se dépasserait également en cuisine, celui-ci a donc affronté deux autres nouvelles recrues : Danièle Evenou et Issa Doumbia.

L'actrice de 75 ans, connue pour son côté loufoque et l'humoriste de 35 ans amèneront leur grain de folie à ce programme très spécial. Autre information, les emblématiques chefs Hélène Darroze, sacrée Meilleure Femme chef du monde en 2015 et l'étoilé et Meilleur Ouvrier de France, Philippe Etchebest, officieront en tant que jurés.

Si c'est la première fois que Top Chef décline son format en version people, Le Meilleur Pâtissier spéciale célébrités en est à sa troisième édition. EnjoyPhoenix, la chanteuse Camille Lou et l'animateur Jérôme Anthony qui sont toujours dans la course.

