Fabienne Carat : Carton plein pour sa 1ère avec L'amour est dans le prêt ?

Fabienne Carat pose ses valises au Théâtre du Gymnase pour 3 mois - jusqu'au 31 décembre 2017 - dans la mythique salle du studio Marie-Bell qui accueille les One Man parisiens. La comédienne, découverte par le plus grand nombre grâce à la série Plus Belle La Vie, au théâtre dans 10 ans de Mariage ou, pour d'autres, lors de la 6e saison de Danse avec les stars, débarque à Paris avec son spectacle L'amour est dans le prêt ? qu'elle a elle-même écrit !

En effet, la comédienne, qui a débuté une tournée en province depuis octobre 2016 avec son Seule en Show (le surtitre qu'elle donne à son spectacle, mélange de seule en scène et de one woman show), a décidé de venir à la rencontre du public parisien. Samedi 29 septembre, dès 21h, les VIP et les invités ont déboulé au théâtre, prenant la pose avec la comédienne sur le tapis rouge, à l'occasion de la 1ère. Dominique Coubes, le directeur artistique du théâtre, a bien fait de donner carte blanche à la star car, comme en témoigne la soirée très réussie, le succès de la pièce s'annonce sous de beaux auspices.

Alors que le public s'installait progressivement dans la salle, les personnalités se sont prêtées au jeu des photos pour immortaliser l'événement, en mimant pour certains l'affiche de la comédienne, tout cela dans une humeur festive et décontractée. Un photocall original qui reprenait la page d'accueil du célèbre site partenaire du spectacle, Pages Jaunes (Groupe So Local), en illustrant le moteur de recherche "QUI : Fabienne CARAT" et "OÙ : Théâtre du Gymnase".

On a pu y retrouver l'artiste et compositeur Richard Orlinski, l'animateur Bernard Montiel, la danseuse Silvia Notargiacomo et son compagnon le chef Denny Imbroisi (qui a réussi à se libérer à temps de l'inauguration de son second restaurant EPOCA dans le 7e), la chanteuse et comédienne Aurélie Konaté, Rudy Mayoute, Sandy Lewis Godefroy, Sylvie Flepp et Anne Canovas (Plus belle la vie), Ana Daud (Quadra), l'acteur Ambroise Michel, Antoine Stip (CUT), le chanteur Alban Bartoli et son compagnon le comédien Simon Oldani (Engrenages, Nos chers voisins) ou encore le créateur Christophe Guillarmé... Le spectacle a attiré également de nombreux professionnels, réalisateurs, agents artistiques, directeurs de casting, producteurs mais aussi le maire du 15e arrondissement de Paris, Philippe Goujon accompagné de son épouse. Rappelons que Fabienne Carat avait joué son spectacle pour la première fois à Paris ,dans le 15e, à deux pas de la mairie.

La détente et le rire ont été les maîtres mots pendant 1h30 de spectacle invitant sur scène, pour cette première, des guests surprises comme Richard Orlinski et son célèbre crocodile rouge. Silvia Nortagiacomo est intervenue pour "rectifier" les pas de danses de Fabienne qui s'adonnait à nous raconter son aventure Danse avec les Stars et Denny Imbroisi est venu faire une crise de jalousie, Fabienne n'ayant d'yeux que pour Philippe Etchebest ou Cyril Lignac. La comédienne donne tout sur scène en enchaînant un éventail de surprenantes mimiques et scènes ubuesques de la vie dans lesquelles tout le monde se retrouve forcément à un moment ou un autre. Un texte riche, écrit par la comédienne avec beaucoup de sincérité et de subtilités, permettant de faire passer de nombreux messages, le tout dans une tonalité humoristique et pleine d'une bienveillance très appréciée. Une mise en danger certes, mais une mission totalement réussie.

Fabienne Carat n'en finit pas d'enchaîner les projets. Ce début d'année elle a tourné son premier téléfilm avec un rôle principal à la clef, Le Secret de l'abbaye, aux côtés de Bernard Yerlès, diffusé sur France 3 et couronné par un succès d'audience avec 4,4 millions de téléspectateurs. En septembre, elle sortait tout juste de plusieurs mois de tournage sur les plateaux de Plus Belle La Vie, pour une des intrigues phares de cette rentrée. En effet, le personnage de Samia passe par de lourds rebondissements...

Vous pouvez aller la voir tous les vendredis et samedis à 21H30 et les dimanches à 17h jusqu'au 31 décembre prochain. Réservation ici.