Fabienne Carat victime de racisme : "Ça m'a ébranlée"

Depuis 2005, Fabienne Carat incarne Samia dans la célèbre série Plus belle la vie (France 3), une ancienne policière très touchée par les affaires de racisme. Aussi, lors de son interview accordée à nos confrères de Télé Star, le journaliste a demandé à l'actrice de 38 ans si elle a déjà été confrontée au racisme.

"Je viens du sud de la France où l'on me surnommait l'Espagnole à cause de mon teint, même si je ne me connais pas d'origine nord-africaine. Mais en débarquant à Paris à 20 ans, j'ai remarqué que des mémés me regardaient un peu de travers. Cela m'a ébranlée et je ne comprenais pas trop pourquoi", a confié la partenaire de Stéphane Henon dans un premier temps.

Ensuite, Fabienne Carat a révélé que son physique a parfois été un frein dans sa carrière : "Après, dans les castings de comédiennes, on me disait que j'étais trop typée, ou bien pas assez. J'ai eu mon premier rôle au cinéma dans La vérité si je mens où je devais incarner une juive d'origine séfarade. C'est parce que j'étais typée que j'ai été prise. Quand on a un physique différent, il faut s'adapter et en faire une force."

L'intégralité de l'interview de Fabienne Carat est à retrouver dans le magazine Télé Star du 29 janvier 2018.