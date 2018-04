Fabolous : Le rappeur tabasse sa compagne, 2 dents cassées

Entre le retour en prison de DMX et le refus de sortie de prison sous caution de Meek Mill (ex-compagnon de Nicki Minaj), la planète rap tremble pour un autre de ses artistes : Fabolous ! Sa compagne, Emily B, l'accuse de l'avoir frappée et d'avoir menacé son père et son frère. Son récit glaçant est étayé par une vidéo.

Fabulous (vrai nom John Jackson) et Emily Bustamente, dite Emily B., sont en couple depuis 2002. Leur longue histoire d'amour a connu un chapitre dramatique cette semaine suite au placement en détention du rappeur, accusé d'agression aggravée et de menaces terroristes. Mercredi 28 mars en début de soirée, "Loso" s'est rendu au commissariat de la ville d'Englewood, dans l'État du New Jersey. Il a depuis été libéré.

Emily B., avec qui Fabolous a deux enfants (deux garçons, Johan et Jonas, âgés de 10 et bientôt 3 ans), a confié aux autorités que son compagnon l'avait violemment frappée au cours d'une dispute, le mercredi 7 mars. La star de télé-réalité et styliste aurait reçu 7 coups de poing au visage, lui endommageant 2 dents (les deux incisives supérieurs de devant). Avant cette agression, Fabolous lui aurait envoyé un message, affirmant qu'il souhaitait la frapper au visage avec une batte de baseball.

Effrayée par ces deux incidents, Emily B. a demandé à son père de venir à son domicile, à Englewood et d'y prendre deux armes à feu appartenant à Fabolous avant son retour. Sa compagne avait peur qu'il les utilise contre elle. Fab est malheureusement arrivé avant que le père de sa compagne s'en aille. S'en est suivie une violente dispute, dont TMZ a publié la vidéo.

Fabolous y apparaît, tenant un objet pointu non identifié à la main droite. Il menace une Emily B. terrorisée et son père à plusieurs reprises.