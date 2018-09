Fan Bingbing : Disparition inquiétante de la star de cinéma chinoise

Les fans de Fan Bingbing sont fous d'inquiétude. Depuis plusieurs semaines, la star de 36 ans est introuvable, elle qui semble avoir complètement disparu des radars. Une situation étrange pour celle qui est la plus grande actrice de cinéma en Chine et qui est devenue, ces dernières années, une icône de réussite à l'international.

Selon les informations rapportées le 11 septembre 2018 par The Hollywood Reporter, la dernière apparition publique de Fan Bingbing, connue du monde entier pour son rôle dans X-Men: Days of Future Past (2014), remonte au 1er juillet dernier. Depuis le 24 juillet, celle qui est suivie par 3,8 millions d'abonnés sur Instagram n'a plus rien posté sur les réseaux sociaux. Son dernier tapis rouge remonte au mois de mai dernier, lorsqu'elle avait assisté au Festival de Cannes. Là-bas, elle avait fait une apparition remarquée au côté de Jessica Chastain, Marion Cotillard, Lupita Nyong'o et Penelope Cruz pour présenter le très alléchant thriller d'espionnage 355, réalisé par Simon Kinberg.

Sales déboires avec le fisc chinois

Alors, que s'est-il passé ? D'après des rumeurs colportées ici et là par les médias chinois, qui reprennent un article initialement publié par le journal d'Etat Securities Daily (un papier qui a depuis été supprimé, ajoutant un peu plus de mystère et d'incompréhension à cette obscure situation), le fisc pourrait être à l'origine de la disparition de Fan BingBing. Les ennuis de la comédienne auraient débuté en mai dernier, lorsqu'un ex-présentateur de la télévision publique aurait diffusé sur internet ce qu'il présentait comme des contrats de l'actrice. Selon ces documents, Fan BingBing aurait été officiellement payée 10 millions de yuans (1,2 million d'euros) pour quatre jours de travail sur une production chinoise, mais aurait en réalité touché 50 millions de yuans supplémentaires (6,2 millions d'euros).

L'affaire aurait ainsi révélé un système supposé de doubles contrats, dit "ying-yang" : le premier serait destiné à être présenté au fisc, tandis que le second indiquerait un montant bien plus élevé mais gardé secret afin d'éviter une imposition trop lourde. Après ces révélations, les autorités fiscales de la province du Jiangsu (nord de Shanghai) auraient lancé une enquête. Fan Bingbing n'a pas été citée nommément mais des entreprises de production, qu'elle possède et qui sont basées dans cette province, seraient passées au peigne fin. Dans ce cas de figure, l'actrice pourrait avoir été placée sous contrôle en attendant une décision de justice.

A-t-elle demandé l'asile ?

Une autre théorie relevée par Hollywood Reporter (qui cite le tabloïd de Hong-Kong The Apple Daily, pas toujours réputé pour sa pertinence) assure de son côté que Fan BingBing avait été repérée dans les bureaux d'immigration à Los Angeles, désireuse de demander l'asile. Cette rumeur datée du 31 août dernier pourrait expliquer pourquoi ses consoeurs hollywoodiennes, pourtant connues pour leur franc-parler et leur engagement, surtout depuis l'affaire Weinstein, se cantonnent au silence et ne s'émeuvent pas de sa disparition. Savent-elles des choses qu'elles doivent tenir secrètes ? Fan BingBing se trouve-t-elle en sécurité loin de la Chine et doit-elle rester discrète en attendant que toute cette folie retombe ?

Les cachets exorbitants des stars du cinéma et de la télévision suscitent régulièrement la polémique en Chine. Selon le magazine américain Forbes, Fan Bingbing a été en 2007 la célébrité chinoise la mieux payée, avec des revenus de 300 millions de yuans (38 millions d'euros). L'agence de presse étatique Chine nouvelle a annoncé fin juin que les autorités limiteraient les salaires excessifs et la fraude fiscale dans le milieu du divertissement. Elle a également rappelé des consignes diffusées l'an passé, selon lesquelles l'argent versé aux acteurs ou aux invités d'émissions de télévision ne pouvaient dépasser 40% des coûts de production.