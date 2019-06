Fan Bingbing : L'actrice chinoise a rompu ses fiançailles

"La vie des gens peut connaître différents dénouements, a écrit la Chinoise de 37 ans. L'amour et la tendresse que nous avons emmagasinés durant notre vie commune se sont transformés en puissance éternelle. Merci pour ta générosité, ton soutien et ton amour. Merci pour ta bienveillance et je te souhaite de l'amour dans le futur. Nous ne sommes plus nous, nous sommes toujours nous." Une séparation qui vient mettre un terme à leurs fiançailles annoncées en 2017, après que l'acteur avait demandé sa main à la star lors de son anniversaire. Fan Bingbing et Li Chen s'étaient rencontrés sur le tournage de la série télé The Empress of China en 2014.

La star d'X-Men: Days of Future Past (2014) a dernièrement fait parler d'elle après avoir disparu des médias durant près de trois mois. Elle est finalement réapparue en octobre 2018 en présentant ses excuses après que le gouvernement lui a réclamé 129 millions de dollars d'impôts et de pénalités : "Aujourd'hui, je ressens une peur énorme et des inquiétudes au sujet des erreurs que j'ai commises, avait écrit l'ancien membre du jury du Festival de Cannes, toujours sur son compte Weibo. J'ai trahi mon pays, les attentes de la société et l'amour de mes fans. Veuillez accepter mes excuses. Je vous demande pardon."