Fanny (La Villa des coeurs brisés 3) bisexuelle: "Une femme pense à mon plaisir"

Après sa participation aux Marseillais South Africa (W9), Fanny Salvat fait son retour à l'antenne dans La Villa des coeurs brisés 3 (NT1). Sur place, la jolie blonde explique sa problématique : homme ou femme, elle a du mal à choisir. Lors d'un entretien accordé à Sam Zirah, la candidate en dit plus.

C'est "un soir de fête" qu'elle a réalisé qu'elle était bisexuelle. Attirée par une femme à ce moment-là, Fanny a tenté l'expérience. "Au début c'est surprenant. Mais bon, moi j'ai toujours été très ouverte d'esprit", confie-t-elle.

Depuis, elle a rencontré plusieurs filles... Mais jamais rien de bien sérieux. "Je ne faisais que m'amuser. Je n'avais pas de vraie relation ni de sentiments", indique l'ex-compagne de Vivian Grimigni, lui aussi au casting de La Villa des coeurs brisés 3.

Aujourd'hui, Fanny préfère les femmes. "Je pense qu'une femme comprend mieux et est beaucoup plus attentionnée. (...) En plus, un homme va penser à son plaisir alors qu'une femme va penser à mon plaisir à moi", lance-t-elle. Une orientation sexuelle "ancrée en [elle]".

Toutefois, la jolie blonde n'est pas catégorique. Si un jour un homme venait à lui plaire, elle pourrait envisager une histoire d'amour avec lui. "Me dire que je vais rester toute ma vie avec une fille ou toute ma vie avec un garçon, je ne sais pas. Je ne me pose pas trop la question, on verra", conclut-elle.