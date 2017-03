Fashion Week : Coeur de pirate et Virginie Ledoyen, chic en noir

Le bulletin météo du week-end affichait pluie et grisaille sur la ville de Paris ! Deux éléments qui n'ont pas entamé l'enthousiasme de Coeur de pirate, spectatrice d'un nouveau défilé. Après H&M STUDIO et Alexis Mabille, la chanteuse de 27 ans a découvert samedi soir la nouvelle collection Sonia Rykiel...

C'est à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts, située rue Bonaparte dans le 6e arrondissement, que Sonia Rykiel et sa directrice artistique Julie de Libran ont présenté leur garde-robe prêt-à-porter automne-hiver 2017-2018. Les chanceux invités de l'événement avaient rendez-vous samedi 4 mars à 20h. Rendez-vous pris pour la chanteuse Coeur de pirate, toute de noir vêtue et naturellement assise au premier rang.

Aux Beaux-Arts, Coeur de pirate (dont le vrai nom est Béatrice Martin) avait pour voisine Virginie Ledoyen. Comme elle, l'actrice de 40 ans a regoûté à la ferveur d'un défilé de mode, deux jours après celui de Balmain à l'hôtel Potocki.

Sur le même premier rang que Coeur de pirate et Virginie Ledoyen, étaient également assis les acteurs Olga Kurylenko et Harry Hamlin, accompagné de ses filles (nées de son mariage avec l'actrice et présentatrice télé Lisa Rinna), le mannequin Delilah Belle (signée chez Elite New York, 18 ans) et Amalia, 15 ans.