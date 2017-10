Fashion Week : Dakota et Elle Fanning, un duo lumineux à Paris !

Toutes les bonnes choses ont une fin, même la Fashion Week ! Celle de Paris a pris fin ce mardi 3 octobre. Les soeurs Dakota et Elle Fanning ont attendu le dernier jour de cette folle semaine pour y faire leur première apparition, à l'occasion du défilé Miu Miu...

Comme Stella McCartney avec l'opéra Garnier ou Chanel et le Grand Palais, Miu Miu a retrouvé son QG parisien ! Mardi après-midi, la griffe italienne a dévoilé sa collection printemps-été 2018 au Palais d'Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental, dans le 16e arrondissement. Les soeurs Fanning y ont provoqué un élan frénétique chez les photographes présents.

Toutes deux en Miu Miu, Dakota et Elle en ont découvert la future garde-robe estivale. Les jlies blondes de 23 et 19 ans avaient pour voisines de premier rang les actrices Naomie Harris et Stacy Martin, co-héroïne du film Le Redoutable (avec Louis Garrel, sorti le 13 septembre).

Maggie Gyllenhaal, Emily Ratajkowski, Clémence Poésy et Olivia Palermo étaient également présentes au défilé Miu Miu. Mardi soir, la marque a célébré la présentation de sa collection au cours d'une after party au Boum Boum, situé avenue de Friedland. Le chanteur John Legend, son épouse Chrissy Teigen et Pamela Anderson y ont assisté.

La Paris Fashion Week terminée, la Ville lumière retrouve un semblant d'accalmie. Retour des hostilités en janvier, avec une nouvelle semaine de la mode consacrée aux hommes et à la haute couture.