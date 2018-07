Fashion Week : Farida Khelfa, Alice Eve... défilé de stars à l'Opéra Garnier

Cette semaine encore, Paris jouit du titre de capitale de la planète Mode ! Une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections Haute Couture fait vibrer la Ville lumière. Alice Eve et Melissa George en ont retrouvé la ferveur ce lundi matin...

Lundi 2 juillet à 10h, Schiaparelli et son directeur artistique Bertrand Guyon ont présenté leur collection Haute Couture pour les saisons automne-hiver 2018-2019. L'événement matinal a eu lieu à l'Opéra Garnier, dans le 9e arrondissement de Paris. Plusieurs personnalités s'y sont rendues, dont les actrices Alice Eve, angélique en robe blanche, Melissa George et Mandy Moore. Assise au premier rang, Alice Eve avait pour voisines la chanteuse Pixie Lott et l'actrice Sai Bennett.

Le top model Farida Khelfa, Olivia Palermo et Nicky Hilton Rothschild étaient aussi de la partie. Toutes ont admiré les passages des mannequins castés pour le défilé et vêtus des pièces Schiaparelli pensées par Bertrand Guyot.

Parmi ces mannequins figuraient l'actrice et modèle Jaime King, Winnie Harlow et Adriana Lima. La Brésilienne de passage à Paris pour la Fashion Week a également la tête au foot. La Seleção affronte le Mexique ce lundi après-midi en huitièmes de finale de la Coupe du monde.