Fashion Week : Katy Perry et sa mère, Cara Delevingne... épatées par Chanel

À Paris, la mode vit, plus fort grâce à la Fashion Week ! Cette mini-semaine de quatre jours consacrée aux collections haute couture touche bientôt à sa fin. Chanel a dévoilé la sienne ce mardi, en présence de Katy Perry et de sa mère, de Cara Delevingne et de la renversante Claudia Schiffer...

C'est toujours au Grand Palais, situé avenue du Général-Eisenhower dans le 8e arrondissement, que Chanel a présenté son nouveau dressing. La maison parisienne et son directeur artistique, Karl Lagerfeld (à qui Anne Hidalgo, maire de Paris, a remis la Médaille Vermeil de la ville de Paris), y ont tenu deux représentations d'un défilé épique, à 10h puis à midi. Katy Perry, conviée la veille au dîner des jumelles Olsen, a assisté à la seconde accompagnée de sa maman, Mary.

Comme Katy Perry, de nombreuses personnalités ont attendu la mi-journée pour goûter de nouveau à la folie de la Fashion Week ! Les actrices Cara Delevingne (à l'affiche cet été du film Valérian et la Cité des Mille Planètes), Julianne Moore et Kristen Stewart, le top model Claudia Schiffer, ou encore la réalisatrice Sofia Coppola, elle aussi venue avec sa maman, formaient le public du défilé de midi. Côté hommes, l'ambassadeur Chanel et heureux papa de triplés Pharrell Williams (accompagné de son épouse Helen Lasichanh), le top model Baptiste Giabiconi et l'acteur et comédien Aziz Anzari se sont rendus au Grand Palais.

Deux heures plus tôt, l'actrice Lily Collins et le musicien Sébastien Tellier (lui aussi accompagnée de son épouse Amandine de la Richardière) ont découvert la collection haute couture automne-hiver 2017-2018 de Chanel. Une garde-robe présentée dans un décor inspiré du Champ-de-Mars et doté d'une "Chanel Tower", inspirée de la tour Eiffel.