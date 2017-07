Mary-Kate Olsen : À Paris avec son mari Olivier Sarkozy et Kristen Stewart

La planète Mode est en effervescence, la faute à la Fashion Week ! Une nouvelle semaine de défilés consacrés aux collections haute couture fait trembler Paris. Les jumelles Ashley et Mary-Kate Olsen en ont goûté la ferveur lundi soir, en présence du mari de Mary-Kate, Olivier Sarkozy, de Kristen Stewart et sa chérie Stella Maxwell...

The Row ne fait partie des invités de la Chambre syndicale de la haute couture. La marque créée par Ashley et Mary-Kate Olsen s'est tout de même glissée dans le programme des personnalités présentes à Paris pour la Fashion Week, en organisant un dîner au Caviar Kaspia. Les stylistes de 31 ans étaient naturellement présentes. L'élégant mari de Mary-Kate et demi-frère de Nicolas Sarkozy, Olivier Sarkozy, ainsi que l'actrice (et petite soeur d'Ashley et Mary-Kate) Elizabeth Olsen, vue quelques heures plus tôt au défilé et au vernissage de l'exposition consacrée à Christian Dior, les ont rejoints. Elizabeth était accompagnée de son petit ami, Robbie Arnett.

D'autres célébrités ont répondu favorablement à l'invitation de The Row. La chanteuse Katy Perry, les actrices Lily Collins et Kristen Stewart, accompagnée de sa chérie mannequin Stella Maxwell, et les top models Claudia Schiffer et Aymeline Valade se sont rendues dans le restaurant situé place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement.

La Paris Fashion Week haute couture, saison automne-hiver 2017-2018, se poursuit ce mardi 4 juillet avec les défilés Chanel, Giorgio Armani Privé ou encore Alexandre Vauthier.

Elle prendra fin mercredi 5 juillet.