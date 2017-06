Kristen Stewart et Stella Maxwell : Modeuses amoureuses et assorties

Kristen Stewart et Stella Maxwell filent le parfait amour et enchaînent les voyages. Récemment rentrées de Paris, les deux jeunes femmes se sont envolées pour de nouvelles aventures. Un départ effectué avec style, en T-shirt court et jean déchiré...

Kristen et Stella ont été aperçues à l'aéroport LAX de Los Angeles ce jeudi 29 juin. L'actrice de 27 ans et sa petite amie top model ont traversé un terminal, passant sous l'inévitable scanner des agents de la Transport Security Administration (TSA). Elles portaient toutes les deux des T-shirts courts et des jeans noirs, ouverts aux genoux. Des lunettes de soleil et des baskets noires, Vans pour Kristen et adidas pour Stella, complétaient leurs tenues du jour.

La veille, mercredi 28 juin, le couple a profité d'un après-midi ensoleillé pour déjeuner en terrasse. L'héroïne du film Personal Shopper et réalisatrice et scénariste de Come Swim – son court métrage projeté au 70e Festival de Cannes – s'est rendue avec Stella Maxwell et un troisième ami au Gracias Madre, établissement situé sur la très prisée Melrose Avenue.

Mercredi soir, Kristen et Stella sont allées au Nice Guy, restaurant et bar fréquenté par de nombreuses célébrités, toujours à Los Angeles.