Kristen Stewart : Tendre avec sa chérie Stella Maxwell après son défilé

Cette semaine, la Cité des anges accueille le week-end MADE Los Angeles, un festival de mode de trois jours avec au programme quatre défilés, plusieurs DJ sets et quelques showcases. Le premier événement de cette mini-Fashion Week californienne était le show Moschino, aux studios Milk. Le styliste Jeremy Scott y a présenté les collections femme et homme croisière 2018 de l'enseigne italienne, avec l'appui de ses amies top models.

Hailey Baldwin, Jasmine Tookes, Miranda Kerr, Presley Gerber (fils de Cindy Crawford et Rande Gerber) et Stella Maxwell faisaient partie des mannequins castés pour le défilé. Vêtus des pièces des nouveaux dressings Moschino, les modèles ont enchaîné les passages sous les yeux d'un public de stars, notamment composé de l'actrice Kristen Stewart, venue applaudir sa chérie Stella Maxwell, et du mannequin Kaia Gerber, supportrice de son grand frère Presley.

Les chanteurs Charli XCX, Fergie, Joe Jonas et Justine Skye, ainsi que les actrices Courtney Love, Sarah Hyland, Serayah (de la série Empire) et Vanessa Hudgens étaient aussi de la partie.

Le week-end MADE Los Angeles se poursuit ce vendredi avec le défilé Opening Ceremony. Il prendra fin samedi 10 juin.