Kristen Stewart et Stella Maxwell : Amoureuses à Paris, main dans la main

Cette année encore, Paris prétend au titre de ville la plus visitée de la planète ! Elle a accueilli cette semaine de nouveaux touristes. Les discrètes Kristen Stewart et sa petite amie Stella Maxwell ont choisi la capitale française comme destination de vacances en amoureuses...

Un petit tour, et puis s'en va ! Kristen Stewart et Stella Maxwell ont été photographiés à l'aéroport d'Orly, dans le Val-de-Marne, ce mercredi 14 juin. L'actrice de 27 ans et sa chérie top model étaient arrivées la veille à Paris à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Logées dans un prestigieux hôtel du 8e arrondissement, elles étaient de sortie le soir même. Elles avaient dîné au restaurant Caviar Kaspia avant de prolonger leur soirée à La Mécanique ondulatoire, un bar situé au 8 passage Thiéré, dans le quartier de Bastille (11e arrondissement).

Quelques jours plus tard, le défilé Moschino à Los Angeles, Kristen et Stella ont fui la frénésie de la Cité des anges et se sont détendues à Paris. Quelques semaines plus tôt, l'ex-héroïne de la saga Twilight était à Cannes pour participer au 70e Festival. Elle a notamment assisté à la projection du film 120 battements par minute, réalisé par Robin Campillo et lauréat du Grand Prix, remis lors de la cérémonie de clôture.

De son côté, Stella Maxwell figure dans le nouveau clip du single de David Guetta, 2U (feat. Justin Bieber). Les Anges de Victoria's Secret sont les stars de cette vidéo à but promotionnel, teaser prometteur d'un futur vrai clip...