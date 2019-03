Fashion Week : Leïla Bekhti en cravate et Etienne Daho au premier rang de Celine

Rien n'arrête les fashionistas et il en faut plus que le mauvais temps parisien pour les empêcher d'assister à un défilé. Ils étaient nombreux vendredi 1er mars à avoir fait le déplacement pour découvrir la collection prêt-à-porter automne-hiver 2019/2020 de la maison Celine. Le toujours aussi populaire Hedi Slimane y a présenté des vêtements plus retro qu'à l'ordinaire tout en gardant l'esprit rock qu'il affectionne depuis ses débuts.

Un défilé qui a attiré de nombreux artistes français dont la pétillante Leïla Bekhti (en cravate) et le discret Etienne Daho dans un look sobre. Au premier rang, ils ont tous deux croisés les comédiennes Sandrine Kiberlain, Emmanuelle Seigner, Christa Theret et Diane Rouxel. La nouvelle star des couturiers Virgil Abloh (Louis Vuitton Hommes et Off-White) qui défile lui aussi cette semaine avait pris le temps de venir soutenir son collègue de la grande famille LVMH. Le propriétaire du groupe de luxe, Bernard Arnault, avait également fait le déplacement, accompagné de sa fille Delphine (directrice générale adjointe de Louis Vuitton).

Côté mode, Carine Roitfeld et sa fille Julia ont aussi pu découvrir la nouvelle collection en avant-première, tout comme Mademoiselle Agnès et Josephine de la Baume.

Cette Fashion Week particulière, la première depuis la mort de Karl Lagerfeld, devrait encore révéler de belles surprises.