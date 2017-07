Fashion Week : Mélanie Laurent, spectatrice radieuse pour Azzaro

Après les collections masculines, place à la haute couture ! La ville de Paris s'embrase pour une nouvelle Fashion Week. La mini-semaine a commencé ce week-end, l'occasion pour Mélanie Laurent d'en retrouver la ferveur...

Mélanie Laurent a assisté, ce dimanche 2 juillet en début de soirée, au défilé Azzaro Couture. La maison parisienne était l'une des invités du calendrier official de la Fashion Week haute couture dressé par la Chambre syndicale de la haute couture. Le show s'est déroulé au Centorial, ancien QG du Crédit Lyonnais, situé au 18 rue du Quatre-Septembre dans le 2e arrondissement.

Mélanie Laurent comptait parmi les chanceux spectateurs de l'événement. L'actrice, réalisatrice de 34 ans et future héroïne du film Mon garçon (réalisé par Christian Carion et avec Guillaume Canet, en salles le 20 septembre prochain) était assise au premier rang. Le styliste et directeur artistique d'Azzaro Maxime Simoëns et les mannequins castés pour le défilé (et vêtus de la nouvelle collection couture automne-hiver 2018 de la marque) ont fait sous ses yeux une jolie démonstration d'élégance et de séduction.