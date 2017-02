Fashion Week : Tiffany Trump humiliée lors d'un défilé

"Tiffany Trump n'est pas une politicienne, c'est une ado ! Reprenez-moi si je me trompe, mais elle doit avoir 22 ou 23 ans. Je pense qu'elle n'a rien à voir avec le drame et les débats actuels... Je ne suis pas un politicien. Je m'en fous complètement. Je ne trouve pas correct de juger ou de manquer de respect à quelqu'un parce qu'il ou elle, est le fils ou la fille de quelqu'un que les gens n'aiment pas", a expliqué Donald Trump à un cameraman de TMZ. Tiffany et sa belle-mère Melania Trump bénéficient de quelques soutiens sur la planète mode, mais elles sont loin d'y faire l'unanimité...

Outre le défilé Philipp Plein – auquel ont également assisté Kylie Jenner et son chéri Tyga, Madonna, Paris et Nicky Hilton –, Tiffany Trump a été vue chez Vivienne Tam, Dennis Basso et Wang Tao.

La New York Fashion Week prend fin ce jeudi 16 février.