Jeremy Meeks : L'ex-prisonnier sexy fait sensation à la Fashion Week de New York

Il y a encore moins d'un an, Jeremy Meeks passait ses journées derrière les barreaux. Celui que la Toile a découvert en 2014 après la publication de son mugshot séduisant a défilé aujourd'hui devant les plus grands. L'ex-prisonnier sexy de 33 ans (libéré en mars 2016) a été recruté par le créateur américain Philipp Plein pour participer à la présentation de sa collection prêt-à-porter Automne Hiver 2017-2018 qui s'est déroulée le 13 février dernier, en pleine Fashion Week de New York.

Arrêté en 2014 à San Francisco pour une série de vols à main armée, Jeremy Meeks continue de vivre un conte de fées. L'ex-membre d'un gang de Los Angeles, qui mène à présent une existence des plus confortables, a tout particulièrement attiré l'attention lors du défilé Philipp Plein. Les modèles de renom ne manquaient pourtant pas à l'appel puisque les Anges Victoria's Secret Romee Strijd et Elsa Hosk, Sofia Richie, Pete Wentz (l'ex d'Ashlee Simpson) ou encore Anwar Hadid, le petit frère de Bella et Gigi Hadid, ont tous participé au show.

Honoré d'avoir reçu la confiance de Philipp Plein, comme il l'a indiqué sur sa page Instagram, Jeremy Meeks a défilé devant de nombreuses stars comme Madonna – maman depuis peu de jumelles adoptées au Malawi – ou Kylie Jenner accompagnée de son chéri Tyga. L'ex-prisonnier a même pris la pose avec un grand nom de la mode, l'ex-rédactrice en chef de Vogue Carine Roitfield, qu'il espère revoir de nouveau très vite.