Jeremy Meeks : Devenu riche, l'ex-détenu le plus sexy mène la grande vie !

C'est ce qui s'appelle retomber sur ses pieds avec panache ! En 2014, le sublime Jeremy Meeks devenait subitement célèbre sur les réseaux sociaux après la publication de son fameux mug-shot. Inculpé pour vols à main armée, cet Américain de 32 ans et père de famille était ensuite envoyé en prison pour purger sa peine. Remis en liberté en mars 2016, il a pu retrouver sa femme, ses enfants mais surtout embrasser une carrière de mannequin grâce aux nombreux commentaires des internautes, qui avait tous fait l'éloge de sa beauté hors norme.

Quelques mois plus tard, l'ex-détenu le plus sexy des États-Unis a parcouru un sacré chemin. Il a signé un contrat juteux avec l'agence White Cross Management et s'est acheté une magnifique propriété en Californie du Nord. Sur Instagram, où il est désormais suivi par près de 650 000 abonnés, il publie régulièrement des clichés de son quotidien en famille et expose ses nouvelles richesses. Menant désormais la grande vie, Jeremy Meeks s'est entre autres offert un petit bolide, une Maserati estimée à 150 000 dollars selon le New York Post.