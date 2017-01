Anwar Hadid : Le frère de Gigi et Bella en couple avec la bombe de Transformers

Contrairement à sa soeur Bella Hadid, qui pleure la fin de sa relation avec The Weeknd, le beau Anwar Hadid a de quoi se réjouir. En ce début d'année, le beau gosse de 17 ans a trouvé l'amour ! Depuis quelques semaines, il est inséparable de la bombe Nicola Peltz, que l'on a vue dans la saga Transformers. Le couple a officialisé son idylle sur les réseaux sociaux, partageant plusieurs clichés de son romantique quotidien.

Sur l'une des photos en question, on peut voir le frère de Gigi et Bella Hadid en train d'embrasser sa jolie chérie, un gros bouquet de fleurs à la main. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune mannequin fait plutôt bien les choses ! L'heureuse élue a aussi partagé des photos d'elle assise sur les genoux de son amoureux, en soirée ou dans un jet privé.

"Ils sortent ensemble. Leur relation n'en est encore qu'à ses débuts mais ils sont très bons amis et partagent le même cercle de copains", a précisé un informateur du site E! News. Dans la bande, on retrouve la célèbre "fille de" Sofia Richie ainsi que Will Peltz, le frère de Nicola.

Côté professionnel, Anwar Hadid vient de débuter sa carrière dans le mannequinat et semble promis à un bel avenir. A en juger la carrière de ses deux soeurs, il n'y a pas de raison que le jeune homme ne suive pas leurs traces couronnées de succès. De son côté, Nicola Peltz a joué dans la série Bates Motel avant de donner la réplique à Mark Wahlberg et faire une apparition dans le clip It's You de Zayn Malik.