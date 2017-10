Faustine Bollaert "à nouveau enceinte" ? Elle répond avec humour

Mardi 17 octobre 2017, M6 nous donne rendez-vous avec une nouvelle saison de son concours culinaire phare, Le Meilleur pâtissier. Cette année, après le départ de Faustine Bollaert vers France 2 (Ça commence aujourd'hui), c'est la talentueuse Julia Vignali (42 ans) qui apparaîtra à l'animation du programme... Un bouleversement qui devrait étonner quelques téléspectateurs.

En effet, samedi 14 octobre, une téléspectatrice ayant appris le retour imminent de l'émission a voulu plaisanter sur Faustine Bollaert (38 ans) et sa dernière grossesse très visible à l'écran dans la dernière édition. "Le meilleur pâtissier reprend cette semaine. Faustine Bollaert sera-t-elle à nouveau enceinte ? Suspense !", a lancé avec humour @LaZabeille. Un tweet qui n'est pas passé inaperçu auprès de la maman d'Abbie (4 ans) et Peter (2 ans) qui a aussitôt plaisanté : "Heu... Vous allez avoir une grande surprise !!"

Bien entendu, de nombreux internautes ont été très amusés par le trait d'esprit de celle qui a animé les 5 premières éditions du concours (sans compter les Spécial Célébrités et les Spécial fêtes) avant de regretter ouvertement son départ au profit de la compagne de Kad Merad. "J'avoue que votre départ me donne bcp moins envie de regarder", "Vous allez me manquer dans cette émission", "Ce sera moins drôle sans vous", pouvait-on lire dès les premières réactions.