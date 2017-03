Faustine Bollaert et Maxime Chattam : In love face à Teri Hatcher à Disneyland

Samedi 25 mars, Disneyland Paris a fêté son 25e anniversaire. Beaucoup d'invités ont été conviés du côté de Marne-la-Vallée pour souffler, aux côtés de Mickey, Minnie, Donald & co, les bougies.

Plusieurs stars internationales ont ainsi fait le déplacement en répondant à l'invitation de Catherine Powell, l'actuelle présidente du groupe Euro Disney. Teri Hatcher, tout sourire et rajeunie, était ainsi de la partie, elle qui s'est offert un petit trip parisien après avoir tourné dans Supergirl. Il y avait Noah Cyrus, la soeur cadette de Miley, mais aussi la présentatrice anglaise Lisa Snowdon. On a également croisé la divine Olga Kurylenko, le top irlandais Vogue Williams et la popstar britannique Michelle Heaton. Enfin, John Legend a donné un concert privé devant le célèbre château de la Belle au Bois Dormant, à la nuit tombée.

Outre les vedettes américaines et britanniques, plusieurs Français ont répondu à l'appel, à l'instar d'Elodie Gossuin qui a fait crépiter les flashs avec ses deux paires de jumeaux, d'Alice Taglioni et Mareva Galanter. Quelques couples se sont aussi distingués, comme celui formé par Faustine Bollaert et Maxime Chattam et les inséparables Philippe Lacheau et Elodie Fontan – dont le film Alibi.com cartonne au box-office français. Franck Dubosc était également de la partie avec sa femme Danièle, tout comme Alice Belaïdi et son chéri Gianni (l'ex d'Enora Malagré).

Tout ce petit monde a pu flâner dans le parc, testant les attractions rénovées telles que Le Train de la Mine, l'incontournable It's a Small World ou bien la nouvelle mouture ultra-moderne du Star Tours, l'aventure continue, avant de se retrouver au coeur de l'après-midi pour admirer l'un des temps forts de ce 25e anniversaire, le Disney Stars on Parade. Autre moment de féérie, L'Étincelante Valse des Princesses sur la scène du Château de la Belle au Bois Dormant.

Christopher Ramoné