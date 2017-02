Nathalie Baye montre ses fesses dans "Alibi.com" ? Philippe Lacheau raconte...

Le 15 février sortira en salles Alibi.com, la nouvelle comédie réalisée par Philippe Lacheau (Babysitting 1 et 2). Le film raconte comme le gérant d'une société spécialisée dans les alibis élabore avec ses deux collaborateurs des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde détestant les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...

Invité dans l'émission Quotidien au côté de son actrice et compagne à la ville Elodie Fontan, le metteur en scène a présenté son film et notamment évoqué le rôle improbable de Nathalie Baye. Peu habituée aux comédies, l'ex de Johnny Hallyday a accepté à la plus grande surprise de Philippe Lacheau. Au menu notamment, une scène de sexe un peu olé-olé où la pétillante Nathalie Baye doit montrer ses fesses devant la caméra.

Mais n'allez pas croire que l'actrice d'Une liaison pornographique et Laurence Anyways a montré son véritable derrière sur grand écran. À Yann Barthès, Philippe Lacheau a confié avoir eu recours à une doublure un peu spéciale. "À un moment, elle est nue et ses fesses se retrouvent plaquées contre une porte un peu fumée. Bien sûr, ce ne sont pas les fesses de Nathalie et c'est là où je fais un beau métier : j'ai dû faire un casting de fesses", révèle le metteur en scène devant sa chérie, amusée. Affirmant avoir vu "25 culs", il poursuit : "En plus, je connais pas les fesses de Nathalie dans la vraie vie, donc j'ai dû imaginer et choisir les fesses qui, pour moi, collaient le mieux."