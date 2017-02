Philippe Lacheau a trouvé un bel Alibi avec sa chérie Élodie Fontan et sa bande

C'est une réjouissante brochette de comédiens qui a posé pour l'avant-première du film Alibi.com à Paris le 31 janvier ! Le réalisateur et acteur de cette comédie délirante, Philippe Lacheau, était effectivement bien entourée pour cette soirée organisée au Gaumont Opéra : sa compagne et actrice Élodie Fontan qui a le plaisir de retrouver son partenaire de Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?, Medi Sadoun, l'humoriste Nawell Madani, les grands complices du metteur en scène Tarek Boudali et Julien Arruti – qui est également scénariste du film –, mais également JoeyStarr dans un rôle inattendu et le savoureux duo de parents formé par Nathalie Baye et Didier Bourdon.

L'histoire : Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé et Medhi son nouvel employé, il élabore stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre avec Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...

Celui a qui l'on doit le succès surprise de Babysitting (et sa suite) continue de briller dans l'univers de la comédie. Le film, présenté au festival de l'Alpe d'Huez, est né après avoir vu un reportage sur ces sociétés fournissant des alibis. Philippe Lacheau se souvient : "Elles existent vraiment, ce qui est fou quand on y pense. On t'aide à tromper ton partenaire, à mentir à ton entourage : c'est tellement immoral et politiquement incorrect. Bref, un sujet de comédie génial. L'activité de ces sociétés touche plein de domaines mais, pour rester dans la légalité, elles ne peuvent pas intervenir dans le monde du travail, traiter avec des mineurs ou fournir de fausses ordonnances."

Alibi.com, en salles le 15 février