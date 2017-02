Alice Belaïdi : In love de son beau Valentin, qui affiche ses fesses

On a beau entendre ici et là que la Saint-Valentin est une fête commerciale et que les gens ne la célèbrent plus, il suffit de regarder les réseaux sociaux (et notamment Instagram) pour se convaincre du contraire. À ce petit jeu, les stars ne sont pas en reste. De nombreux acteurs et actrices ont fêté leur amour en affichant leurs Valentin ou Valentine sous le plus bel angle, à commencer par Alice Belaïdi.

La jeune comédienne, actuellement à l'affiche de la comédie L'Ascension, a ainsi affiché son amour pour son chéri Gianni Giardinelli. Un très beau cliché en noir et blanc où la pétillante Alice ne cache pas sa fierté de pouvoir se pavaner au côté d'une telle créature – qui n'est autre que l'ex d'Énora Malagré. "#MonValentin", écrit-t-elle avec un émoticone coeur rouge. "Une bombe ton Valentin", "Vraiment mignon", peut-on lire dans les commentaires du post, où Gianni a également laissé un message.