Fauve Hautot, Brigitte et Axelle Laffont : Photographes d'un soir à Paris

Ce jeudi 24 mai 2018, acteurs, chanteurs et autres personnalités ont fait le déplacement pour célébrer le lancement du nouvel appareil photo instantané de Fujifilm, l'Instax Square SQ6. Et tous les invités se sont joyeusement fait tirer le portrait.

Déjà à l'aise avec le nouvel appareil, la danseuse Fauve Hautot s'est amusée à immortaliser l'événement, de même que la chanteuse Joyce Jonathan et la comédienne Reem Kherici. Le duo Brigitte, alias Aurélie Saada et Sylvie Hoarau, était aussi de la partie, au même titre que le journaliste et animateur Bruce Toussaint.

Alors qu'elle est actuellement à l'affiche de la comédie MILF, Axelle Laffont a également fait une apparition à la soirée. Revue de l'événement en images.