Felicia Day : L'actrice de "Buffy contre les vampires" bientôt maman à 37 ans

Si elle a bien voulu partager la nouvelle de sa grossesse, Felicia Day n'a toutefois rien révélé quant à l'identité du père. Très discrète sur sa vie privée, la future maman n'a jamais évoqué publiquement ses relations amoureuses. Difficile, donc, de savoir si quelqu'un partage sa vie ou non...

Outre son travail dans Buffy contre les vampires, Felicia Day est aussi connue pour son rôle de Charlie Bradbury dans la série Supernatural ou bien encore pour son amour de la culture geek. Elle a ainsi créé la chaîne Geek & Sundry sur YouTube, sur laquelle est notamment diffusée la web-série The Guild, et a également publié en avril 2015 l'ouvrage You're Never Weird on the Internet (Almost) ("On n'est (presque) jamais vraiment bizarre sur Internet" en VF).