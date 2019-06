Felicity Huffman tout sourire avec sa fille Sophia, diplômée, après le scandale

Souffler un peu malgré les critiques et la peur de la prison... Felicity Huffman, en fière maman, ne pouvait manquer d'assister à la cérémonie de remise de diplômes durant laquelle sa fille Sophia (18 ans) a été récompensée, le 10 juin, au Dolby Theatre du quartier d'Hollywood, à Los Angeles. L'actrice a récemment plaidé coupable dans l'affaire des pots-de-vin concernant des enfants de stars admis dans de prestigieuses universités... Elle a versé 15 000 dollars à une société spécialisée dans la préparation aux examens pour que les résultats de sa Sophia soient falsifiés.

C'est donc tout naturellement que Felicity Huffman a choisi d'affronter le regard des autres en allant applaudir Sophia, qui recevait son diplôme après avoir terminé ses études à la Los Angeles County High School for the Arts. L'étudiante a été appelée sur scène par son nom complet Sophia Grace Macy, un patronyme plus simple à porter en ce moment et qu'elle doit à son père, l'acteur William H. Macy (Shameless) - lequel était présent. Comme le précise le Mail Online, la demoiselle s'est produite avec ses camarades sur scène pour interpréter un chant et quelques extraits de pièces de théâtre.

Pour rappel, Felicity Huffman a plaidé coupable lundi 13 mai 2019 d'avoir versé des pots-de-vin, ce qui lui permettra d'éviter un procès médiatique. Principalement connue pour son rôle de Lynette Scavo dans la série Desperate Housewives, cette mère de famille pourrait échapper à la prison ferme. Le procureur a requis contre elle quatre mois de prison. Une réquisition bien en deçà de la peine maximale à laquelle elle s'exposait : vingt ans de prison et 250 000 dollars d'amende. Le juge se prononcera sur la sentence de Felicity Huffman le 13 septembre prochain. Rappelons qu'il n'est pas tenu de suivre la réquisition du procureur et que la peine de l'actrice pourrait être alourdie.

Thomas Montet