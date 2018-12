Felipe et Letizia d'Espagne : Une carte de voeux décevante mais symbolique

L'an dernier, la famille royale espagnole avait choisi une carte de voeux traditionnelle, assez austère, sur laquelle on pouvait voir le roi Felipe VI posant aux côtés de sa femme Letizia et de leurs filles, les princesses Leonor et Sofia, au palais royal de Madrid. Cette année, l'ambiance est plus cool... presque un peu trop.

La nouvelle carte de voeux de la cour d'Espagne a donc été dévoilée lundi 10 décembre 2018 et on y découvre le souverain de 50 ans, qui a entamé sa cinquième règne après l'abdication de son père le roi Juan Carlos, posant tout simplement avec un bâton de marche, vêtu d'un pantalon en toile de couleur claire, d'une chemise à col ouvert et d'une veste décontractée kaki. Il est accompagné de son épouse de 46 ans, elle aussi en mode casual avec un chemisier blanc et un pantalon beige, ainsi que de leurs filles, la princesse Leonor des Asturies (13 ans) et l'infante Sofia (11 ans).

Pas de belles tenues, pas de faste, pas de couronnes ou de plafonds dorés. Cette année, c'est la sobriété qui est de mise, avec des monarques dans la nature, sans chichis. Pour la féerie et l'aura qui entourent habituellement les têtes couronnées, on repassera.

Cette photo a été prise en septembre dernier face aux lacs de la petite commune de Covadonga, dans la région des Asturies en Espagne. Ce choix s'explique par le fait qu'il s'agissait alors du premier déplacement officiel de Leonor dans cette province pour une triple occasion très spéciale : la commémoration des 1300 ans du royaume des Asturies, celle du centenaire du couronnement canonique de la Vierge de Covadonga et celle du centenaire de la création du Parc national de la Montagne de Covadonga.

Au verso, on peut lire : "Avec toute notre affection et nos meilleurs voeux." Une carte signée à quatre mains.

Le roi Felipe VI d'Espagne et la reine Letizia étaient vus ce 11 décembre lors d'une rencontre avec les membres de la fondation Princesse Girona (Pincesa de Girona) au palais royal à Madrid.

Thomas Montet