Félix Moati évoque sa petite amie de longue date : "On se voit grandir"

De retour au cinéma dans la comédie Cherchez la femme aux côtés de Camélia Jordana et William Lebghil (dans les salles depuis le 28 juin), Félix Moati a profité d'un nouvel entretien accordé au magazine Marie Claire pour parler de sa carrière, de son militantisme politique (il avait oeuvré au sein du Parti communiste lorsqu'il était encore ado) ou bien encore de sa petite amie.

Très peu connue des fans du comédien, cette discrète et pétillante blonde l'avait accompagné à la cérémonie des César en 2013. Si son prénom n'a jamais été révélé publiquement, on sait qu'elle est son plus grand soutien et qu'elle est à ses côtés depuis de longues années. Les tourtereaux s'étaient en effet rencontrés bien avant l'envol de la carrière d'acteur de Félix Moati, comme le révèle lui-même le jeune homme de 27 ans. "J'ai rencontré ma copine en hypokhâgne. C'était l'élève la plus douée de la classe", a-t-il déclaré, ajoutant que sa chérie était "la pudeur incarnée".

Lancé, il a fièrement expliqué que le temps n'avait pas de prise sur leur histoire d'amour. Mieux, c'est grâce à sa petite amie qu'il est devenu passionné de cinéma. "On se voit grandir. C'est elle qui m'a ouvert à la cinéphilie, aux films d'Ozu et Truffaut. Elle est éditrice et termine actuellement une thèse de philo", a-t-il poursuivi.

Félix Moati avait déjà évoqué sa compagne lors de précédentes interviews. En 2013, il avait admis que le couple était très ouvert et communiquait beaucoup, sexuellement parlant. "On ne s'interdit rien. Avec ma copine, on parle de tout et c'est précisément ce que j'adore chez elle", avait-il révélé au magazine Néon. En 2016, dans les colonnes de L'Obs, il avait assuré que "les regards n'ont pas changé sur [lui]" malgré le succès (il avait présenté à Cannes sa première réalisation, Après Suzanne, qui était en compétition pour la palme du meilleur court métrage). Et d'ajouter dans un rire : "À part peut-être celui de ma copine qui doit se dire maintenant : 'Ah oui, le mec est sérieux en fait...'"