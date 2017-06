Fergie : C'est définitivement terminé avec les Black Eyed Peas

Les Black Eyed Peas seront en concert le 3 juin à Cardiff pour la finale de la Ligue des Champions opposant la Juventus de Turin au Real Madrid. Ne vous attendez pas à voir Fergie durant la cérémonie d'ouverture, la chanteuse américaine n'y sera pas. L'un des membres du groupe a en effet confirmé que la femme de Josh Duhamel et maman de l'adorable petit Axl était définitivement partie et qu'elle ne reviendrait plus. Il s'agit de will.i.am.

C'est au cours d'une interview accordée au magazine des Émirats Ahlan! que l'artiste électro-pop de 42 ans s'est exprimé sur cette rumeur de séparation qui courait depuis de longs mois, renforcée notamment par le lancement en solo de Fergie, sur lequel les Black Eyed Peas ont d'ailleurs travaillé. "Elle travaille sur son projet solo en ce moment", indique-t-il. "Personne ne remplacera Fergie", a tenu à préciser will.i.am, pas même Nicole Scherzinger comme certains ont pu l'avancer. Les Black Eyed Peas planchent sur un nouveau projet baptisé Masters of the Sun dans lequel l'ancienne Pussycat Doll est effectivement impliquée. will.i.am ne souhaite pas livrer de détails sur le sujet pour le moment.

Fergie (Stacy Ferguson de son vrai nom) avait rejoint les Black Eyed Peas en 2002, elle avait largement contribué à l'envol du groupe et à son succès mondial. Le groupe avait notamment fait le show lors de la finale du Superbowl en 2011.

Olivia Maunoury