Fergie : Son adorable Axl a bien grandi... Le grand garçon nous fait fondre !

L'endroit le plus en vogue du moment à Los Angeles n'est pas un club, ni un restaurant... mais un musée pour enfants ! Après Kim Kardashian et tout son clan, la popstar Katy Perry ou encore l'ancien power-couple Gwyneth Paltrow et Chris Martin, c'est la chanteuse Fergie qui s'est rendue au Museum of Ice Cream (le musée de la glace glacée, en français dans le texte) ce dimanche 15 mai, à l'occasion de la fête des Mères.

L'ancienne star des Black Eyed Peas était accompagnée de son irrésistible petit garçon, l'adorable Axl, âgé de 4 ans. "Mon plus beau cadeau de la fête des Mères", a-t-elle écrit en légende d'une photo de son fils, qu'elle a eu avec son mari l'acteur Josh Duhamel, publiée sur sa page Instagram. Toujours à la pointe de la mode malgré son jeune âge, le bambin aux splendides yeux bleus n'a laissé aucun internaute indifférent. Avec son joli sourire et son tendre minois, le petit garçon promet de faire des ravages auprès de la gent féminine !

La chanteuse de 42 ans a largement documenté leur journée entre mère et fils sur les réseaux sociaux, publiant plusieurs photos d'Axl à côté de glaces et cornets accrochés en mur avant de s'amuser dans une piscine de vermicelles décoratifs, que l'on saupoudre habituellement au-dessus des desserts glacés pour plus de gourmandises. Le petit garçon s'est aussi amusé avec les bananes roses accrochées au plafond.

Les abonnés de Fergie n'ont pas tardé à faire le rapprochement entre le musée et le vidéo-clip très sexy Fergalicious de Fergie (2006) qui se déroulait dans un magasin de bonbons. L'interprète de Big Girl Don't Cry n'a plus publié d'album depuis la sortie de son Dutchess en 2006, et ses fans s'impatientent. La chanteuse, qui a promis de publier un nouvel opus très bientôt, a déjà dévoilé deux premiers morceaux – MILF $ et Life Goes On – extraits de son futur album, dont on ignore pour l'instant encore la date de sortie officielle.