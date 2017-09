Fergie divorce de Josh Duhamel : Une semaine avant l'annonce, une gêne palpable

Quelques jours seulement avant d'officialiser la fin de son mariage avec Josh Duhamel, rupture survenue "plus tôt dans l'année" comme ils l'ont eux-même révélé dans un communiqué, Fergie s'était entretenue au micro de la radio WKTU, où elle avait été questionnée sur sa carrière mais également sur sa vie de couple.

Remontée ce week-end par le site TMZ, l'interview a été filmée le 8 septembre dernier à New York. Alors qu'elle faisait la promotion de son nouvel album Double Dutchess, la chanteuse de 42 ans a soudainement été interrogée sur sa vie intime, une question d'internaute lui ayant été transmise par l'animatrice Carolina Bermudez. "Comment fais-tu pour entretenir la flamme et pimenter ton mariage ?", lui a-t-on demandé.

Visiblement gênée et ne sachant pas trop quoi répondre de prime abord, Fergie a ri nerveusement en se tortillant les doigts, comme le montre une vidéo. Puis, la star américaine a amorcé une réponse en affirmant qu'elle aimait revêtir des costumes pour se déguiser en "ninja girl" ou "supergirl", avant de balbutier : "Vous seriez très surpris".

Avant cela, l'ex-membre des Black Eyed Peas avait été sondée sur la possibilité d'agrandir la famille, alors qu'une rumeur avait affirmé qu'elle souhaitait adopter un enfant avec Josh Duhamel. "J'ai entendu tellement de rumeurs à ce sujet. Je n'ai aucune idée de ce que me réserve l'avenir. Pour le moment (...) je mets au monde un tout autre bébé [son album, NDLR]", avait alors répondu la maman d'Axl (4 ans).

Fergie et Josh Duhamel étaient mariés depuis 2009 et se fréquentait depuis 2004. Selon leur entourage, les deux stars étaient trop "opposées" et ne souhaitaient plus la même chose. Le comédien de 44 ans aimerait notamment avoir plus d'enfants, contrairement à Fergie. "Il a toujours voulu être à la tête d'une grande famille", a révélé un proche au magazine People.