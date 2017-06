Josh Duhamel (Transformers) : Le message trop mignon de son fils Axl, 3 ans

Fils – pour l'instant – unique de Josh Duhamel et Fergie, Axl est l'une plus craquantes des bouilles d'enfants de stars du moment. "Il ressemble tellement à sa mère, je ne suis même pas sûr que ce soit mon fils", plaisantait son père sur le plateau d'Ellen DeGeneres en 2015.

Marié depuis plus de huit ans à la bombesque chanteuse de 42 ans, Josh Duhamel avait expliqué de manière on ne peut plus simple les clés de la réussite de son couple. "Je dois dire que si ça marche, c'est parce que nous nous amusons beaucoup. Je l'aime sincèrement et elle aussi m'aime", avait déclaré à Access Hollywood. Lors de cette interview, le comédien avait confié son désir d'avoir un deuxième enfant et que "cela arrive d'ici un an ou deux". On était alors en février 2015...