Fergie, en vacances : Poitrine XXL et bien en chair, la chanteuse s'éclate !

Les vacances pour la chanteuse Fergie ? C'est toute l'année et sans son mari, l'acteur Josh Duhamel ou encore son petit garçon Axl, 4 ans.

Une fois n'est pas coutume, Hawaï se dispute avec Mykonos, Saint-Tropez, Miami ou les îles paradisiaques des Baléares le titre de destination de vacances préférée des people. Après Hilary Duff et son fils Luca qui ont posé leurs valises à Maui, c'est au tour de Fergie de la jouer en solo au bord de l'eau. Et ça, pour certains paparazzi, c'est un événement à ne surtout pas louper...

En effet, ce dimanche 6 août 2017, l'interprète du très célèbre tube M.I.L.F. $ (money) a profité d'un après-midi ensoleillé au bord d'une piscine privée, loin de sa famille, afin de se détendre au maximum. Dans son petit bikini, sa poitrine XXL tente même de se faire la malle, il faut dire que son décolleté a doublé de volume au cours des dernières semaines...

Son corps bien en chair laisse songeur. Et si l'amie de Kim Kardashian attendait un second enfant ? En tout cas, son compagnon serait aux anges puisqu'il assure à chacune de ses interviews que Fergie est une "très bonne mère" et qu'elle est même "exemplaire." "Ce qui m'étonne vraiment, c'est sa patience incroyable et son dévouement absolu et son amour pour lui (Axl). Elle l'expose au-dessus de tout. Elle ferait n'importe quoi pour cet enfant. C'est une maman étonnante", déclarait-il à nos confrères d'AOL en mai dernier. C'est beau l'amour !