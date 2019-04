Festival de Ramatuelle : Michel Boujenah pique-nique en attendant Depardieu

Ramatuelle est connue pour sa douceur de vivre et ses magnifiques plages, mais aussi pour son festival. Si d'ordinaire la conférence de presse du festival se déroule sur la plage des Jumeaux (qui malheureusement a disparu), gros changement pour l'édition 2019, pour cause de nouveaux aménagements des plages de Pampelonne, qui causent bien des soucis.

C'est ainsi que Michel Boujenah, directeur artistique du Festival de Ramatuelle depuis plus de dix ans, et Jacqueline Franjou, directrice du Festival et créatrice de l'événement avec Jean-Claude Brialy, ont convié le 18 avril 2019 plusieurs médias à un pique-nique sur leur nouvelle terre d'asile, la plage La Serena, pour annoncer la programmation.

Le duo a confirmé que ce qui avait déjà été annoncé trois jours plus tôt sur la page Facebook du festival. Marc Lavoine est chargé de l'ouverture le 1er août, un artiste que Michel Boujenah a dit à Nice-Matin vouloir "diriger un jour". Longtemps convoitée, Zazie sera elle aussi des festivités. L'ancienne coach de The Voice (TF1), qui cartonne avec son album Essenciel, se produira le 6 août. Gérard Depardieu aura quant à lui la mission de clôturer le festival le 11 août avec son spectacle Barbara. "Il est le plus grand acteur vivant ! Quelle chance de l'avoir enfin... Nous avons tourné un film ensemble [XXL en 1997 NDLR], ça aide. Et puis il adore les coucous de ma mère !, a commenté Michel Boujenah auprès de Nice-Matin. Sur scène pour chanter Barbara il se fait aérien, féminin, léger... Vous verrez, c'est un éléphant qui se transforme en cygne !"

Les spectateurs, qui peuvent d'ores et déjà acheter leurs places, pourront également découvrir les pièces Le temps qui reste, de et avec Philippe Lellouche, La machine de Turing, nommée quatre fois aux Molières 2019, ou encore Le lien, avec Pierre Palmade. Malgré sa récente actualité judiciaire, le comédien de 51 ans a confirmé sa présence.